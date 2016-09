Spielemesse: Neues für Strategen und Baumeister (III)

Hier ist nun der dritte und letzte Teil der kleinen Reihe (Teil 1 und Teil 2) “Spielemesse: Neues für Strategen und Baumeister”. In diesem Teil stellen wir vor: Carson City, Machtspiele und Colonia. Viel Vergnügen.

Carson City. Carson City von Xavier Georges entführt die 2-5 Spieler in den wilden Westen. Hier gilt es, eine waschechte Westernstadt aufzubauen und sich dabei möglichst viele Siegpunkte zu sichern. Doch im wilden Westen geht es nicht gerade friedlich zu - kommen sich Spieler auf Aktionsfelder in die Quere, so muss in einem (Würfel)-Duell entschieden werden, welcher Spieler hier das vorrecht genießt. Punkte gibt es für Land, Gebäude, starke Cowboys und man kann sich auch mit Geld noch zusätzliche Siegpunkte kaufen. Insgesamt macht Carson City einen stimmigen Eindruck, die Duelle passen herrlich zum Wild-West-Thema und ein wenig Caylus-Feeling kommt auch auf. HUCH&friends/QWG, 2-5 Spieler, ca. 40 Euro, Webseite zum Spiel

Machtspiele. In dieser “großen” Neuheit aus dem Hause Eggertspiele geht es für 3-5 Spieler um Machtspiele in einem Konzern. Abteilungen, Büros, Chef- und Vorstandszimmer: Auf dem Spielplan steht ein Unternehmen wie aus dem realen Leben. Hier agieren Führungskräfte, Mitarbeiter und externe Berater. Hier reagiert das Geld - auch in Form von Aktienpaketen. Hier dreht sich das Personalkarussell: Bosse werden vor die Tür gesetzt, Vorstände neu besetzt, Abteilungen umstrukturiert. Kräftig mischt dabei dein Erzfeind mit. Korruption und Schmiergeldzahlungen sind an der Tagesordnung und man kann auf vielen verschlungenen Pfaden zum Ziel kommen. Insgesamt ein interessantes Spiel. Eggertspiele, 3-5 Spieler, ca. 40 Euro. Webseite zum Spiel

Colonia. Hier geht es für 2-6 Spieler ins mittelalterliche Köln. Noch durchkreuzen keine gefährlichen U-Bahnen die Stadt und so können sich die Spieler als Oberhäupter alteingesessener Patrizierfamilien ganz darauf konzentrieren, heilige Reliquien zu sammeln - denn wer am Spielende die tollste Reliquiensammlung hat, gewinnt das Spiel. Um an die Reliquien zu kommen, müssen Rohstoffe zu Waren verarbeitet werden und diese mittels Schiffen in Geld umgesetzt werden. Nach 6 Spielrunden steht dann der Gewinner in Dirk Henn’s (Alhambra) neuem Spiel fest. Colonia kann nicht nur vom Spielablauf, sondern auch in puncto Ausstattung und Grafik begeistern. Queen Games, 2-6 Spieler, ca. 40 Euro / Webseite zum Spiel

