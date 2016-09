Spielemesse: Neues für Strategen und Baumeister (II)

Hier ist nun der zweite von drei Teilen der Neuererscheinungen für Strategen und Baumeister, den ersten Teil findet ihr hier. Daher gehen wir ohne weitere Vorworte direkt zu den Spielbeschreibungen.

Macao. Macao von Stefan Feld ist das neue Spiel der Marke ALEA, unter deren Segel schon einige sehr schöne Spiele auf den Markt gebacht wurden, so z.B. der Klassiker Puerto Rico. Bei Macao segeln zwei bis vier Spieler als portugiesische Abenteurer durch das südchinesische Meer des 17. Jahrhunderts. Über insgesamt 12 Runden

erwerben die Spieler Prestigepunkte, u.a. durch Warenhandel mit Europa, Inbesitznahme wichtiger Stadtteile und Besetzen angesehener Ämter. Wer am Spielende die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel.

Auf der Jagd nach Prestigepunkten brauchen die Händler natürlich Unterstützung: Die holen sie sich stets aus einem wechselnden Angebot an Personen, Bauwerken und Ämtern. Um die Vorteile nutzen zu können, die Gaukler, Heiler, Archiv, Steinbruch, Zoll, Justiz und dutzende andere versprechen, braucht es laufend neue Aktionssteine, die aber eine knappe Ressource sind. Macao zählt nach erster Einschätzung sicherlich mit zu den Highlights des diesjährigen Spiele-Jahrgangs. ALEA/Ravensburger, 2-4 Spieler, ca. 30-40 Euro. Webseite zum Spiel, wo es auch die Spielregeln zum Download gibt

Havanna. Havanna aus der Spieleschmiede Eggertspiele ist quasi der kleine Bruder von Cuba. Hierbei handelt es sich um ein Kartenspiel von von Reinhard Staupe, in dem 2-4 Spieler Gebäude für die Hauptstadt Cubas aufbauen müssen. Wer als erster genügend Siegpunkte (also genügend Häuser aufgebaut) hat, gewinnt das Spiel.Dabei können die Spieler aus 13 Aktionskarten wählen.

Insgesamt macht Havanna einen schönen Eindruck - und hat einige interessante Mechanismen zu bieten. Und die Idee aus dem Thema eines “großen” Spiels ein kleines Kartenspiel zu machen ist nicht neu - die Kartenspiele “San Juan” (passend zu Puerto Rico) oder “Caylus Magna Carta” (passend zu Caylus) zeigen, dass sich diese Spiele aber nicht hinter ihren großen Brüdern verstecken müssen. Eggertspiele/Hutter Trade, 2-4 Spieler, ca. 20 Euro. Webseite zum Spiel

Die Tore der Welt. Nach dem großen Erfolg des Spiels zum Buch “Die Säulen der Erde” gibt es jetzt auch zum neuen Roman-Bestseller von Ken Follett ein Spiel: Die Tore der Welt. Auch hier gewinnt der Spieler mit den meisten Siegpunkten, die man z.B. für die Beteiligung an Bauvorhaben oder beim Kampf gegen die Pest bekommt. Gespielt wird in 4 Kapiteln je 6 Spielrunden, nach jedem Kapitel ist eine Zwischenwertung fällig, wenn man hier bestimmte Pflichtabgaben nicht leistet, kostet dies Siegpunkte.

“Die Tore der Welt”, das vom gleichen Team wie “Die Säulen der Erde” entwickelt wurde (Michael Rieneck, Stefan Stadler), hinterlässt einen stimmigen Eindruck und dürfte nicht nur für Ken-Follet-Fans Spaß am Spieltisch versprechen. KOSMOS, 2-4 Spieler, ca. 35 Euro, Webseite zum Spiel (unter Details gibt es auch die Spielregeln).

Im dritten Teil von “Neues für Strategen und Baumeister” wird es dann u.a. um Carson City, Machtspiele und Colonia.

Tags: ALEA