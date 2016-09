Vorgestellt: NMBRS!

NMBRS! ist ein kleines, feines holländisches Kartenspiel, das auf der Spielemesse in Essen verkauft wird (Halle 4). Es fühlt sich ein wenig wie Rommé an: Im Spiel sind die 104 Karten, 4 Joker und die Zahlen 1-100. Aus diesen muss man nun Kartenreihen bilden, die einer mathematischen Logik folgen. Z.B. ein vielfaches von 6 oder immer 12 addiert und es muss - wenn man es rückwärts berechnet - immer bei 0 oder 1 anfangen. Häh?

Hört sich komplizierter an als es ist: So ist die Reihe 20-30-40 zulässig, da immer 10 addiert wird und es ursprünglich bei 0 anfangen könnte (0-10-20… usw), die Reihe 15-25-35 geht hingegen nicht, da auch hier zwar immer 10 addiert werden, aber die gedachte Startzahl nicht 0 oder 1 ist, sondern 5 und somit das ganze nicht regelkonform ist. Ähnlich wie bei Rommé (oder auch Rummikub) kann man an bestehende Zahlenreihen anlegen, was in die Mitte schieben aber dies nicht nur horizontal, sondern auch vertikal.

Das ganze macht - einmal kapiert - nach einer ersten Testrunde schon richtig Spaß und kostet auch nicht viel - mit unter 10 Euro ist man dabei. Insgesamt können 2 bis 8 Personen mitspielen und wer auf der Suche nach einem neuen Kartenspiel ist, sollte sich NMBRS! ruhig mal anschauen.

Mehr Infos auch unter der Spielewebseite nmbrs.info - dort findet ihr auch die deutsche Spielanleitung und auf englisch oder niederländisch noch ein paar mehr klärende Worte.

Vorläufige Wertung: