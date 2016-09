Quizspiele - Neues von der Spielemesse

Quizspiele sind nach wie vor ein Renner: Sie sind meistens schnell erklärt, auch bei sonst-nicht-so-viel-Spielern beliebt und haben auch einen kommunikativen Aspekt. Die Qualität eines guten Quizspiels hängt meines Erachtens nicht nur von der Qualität der Fragen ab, sondern auch das Spielprinzip sollte doch überzeugen - so konnte mich der Klassiker “Trivial Pursuit” noch nie überzeugen, da hier das Würfelglück doch für ein recht zähes Spielgefühl sorgte. In diesem Jahr gibt es wieder einiges Neues auf dem Quiz-Markt, hier eine kleine Auswahl:

BEZZERWIZZER Familien-Edition. Das “echte” Bezzerwizzer hatte ich bereits getestet und für gut befunden, jetzt ist eine familienfreundlichere Version auf den Markt gekommen, hier sollen auch Kinder auf Ihre Kosten kommen. Die Besonderheit der Familien-Edition ist, dass Kinder mit den gleichen Fragen Ihre Eltern sogar besiegen können. Als Hilfestellung werden hier 3 Antwortmöglichkeiten zur Auswahl angeboten. Die Erwachsenen hingegen müssen die richtige Antwort ohne Hilfe finden. 2-4 Spieler, Mattel, ca. 40 Euro

ZEIT About Time. In Kooperation mit dem Zeit-Verlag gibt es jetzt eine deutsche Ausgabe des Quiz “About TIme”. Hier müssen die Spieler Ereignisse zeitlich einordnen, wer am nächsten dran liegt, kriegt die meisten Punkte. Das ganze sieht auf den ersten Blick schön und aufwendig gestaltet aus und wurde speziell auf den deutschen MArkt angepasst, so muss man z.B. auch schätzen, aus welchem Jahr bestimmte Titelseiten der ZEIT stammen. Und der Vorteil: Alle Spieler schätzen gleichzeitig mit, es gibt also wohl wenig “Downtime” für die anderen Spieler. ZEIT Verlag, 2-20 Spieler, ca. 40 Euro

Welt der Bücher. Die Freundinnen und Freunde des gedruckten Wortes dürfen jetzt ihr Literaturwissen für das Spiel “Welt der Bücher” nutzen. Für jede Frage gibt es drei bis fünf Antworten, davon können eine bis fünf korrekt sein. Die Fragen stellt reihum der Vorleser, der auch alle möglichen Antworten vorträgt. Wer eine bis mehrere richtig tippt, darf mit seinem Bücherblock auf dem als Literaturrunde gestalteten Spielfeld voranrücken. Wer zum Ende der Vorlesestunde in Führung liegt gewinnt. Durch die vorherige Festlegung der Anzahl der Fragen (15 entsprechen einer Spielstunde) lässt sich die Dauer des Quiz flexibel gestalten. HUCH! & friends, 2-6 Spieler, ca. 30 Euro

Bet your Brain. Dieses Wissensspiel wurde in Dänemark zum Spiel des Jahres 2008 gekürt und ist jetzt in Deutschland erschienen. Auch dieses Quizspiel hat eine kleine Besonderheit: Hier wetten die anderen Mitspieler darauf, ob der denn der jeweilige aktive Spieler die Frage richtig beantwortet oder nicht. Man bekommt also nicht nur für das eigene Wissen Punkte, sondern auch dafür, wie gut man die anderen Mitspieler einschätzt. Zunächst soll die Erwachsenen-Edition auf den Markt kommen, im nächsten Jahr dann die Familien-Edition. iToy, 2-4 Spieler/Teams, Preis k.A.

